Bonito – Il banco alimentare gratuito attivato dalla Pubblica Assistenza Bonito ha raggiunto molte persone garantendone l’anonimato – in questi casi essenziale – per il rispetto della dignità personale. É stata assicurata anche la celerità nell’evasione delle richieste attivando un numero di telefono dedicato attivo 24 ore su 24. L’iniziativa è partita dalla urgente ed incessante richiesta di assistenza che arrivava dal territorio. Si é voluto bypassare la burocrazia e quindi il sistema di confronto con gli enti, evitando l’inserimento dei nominativi dei soggetti richiedenti in liste e sistemi molto spesso tortuosi e macchinosi. Per Il raggiungimento dello scopo sono state fondamentali le donazioni di molte aziende locali come il Pastificio Rummo e de Matteis, i quali hanno messo a disposizione dell’associazione un quantitativo importante di pasta e altri prodotti alimentari. Il fattore fondamentale che ha portato coraggio e voglia di fare é stata la collaborazione fattiva delle parrocchie, le quali con estrema vicinanza e rispetto, hanno segnalato persone, famiglie e situazioni di disagio economico-sociale.

Lo scopo secondario, invece, dell’iniziativa è certamente quello di sensibilizzare tutti verso una solidarietà sincera che non miri a secondi fini ma rimanga in silenzio nel cuore di chi la pratica e di chi la riceve, facendo rete in un momento di straordinaria emergenza. Bonito e la frazione Morroni si sono dimostrati importanti, solidali e concreti.

Numero whatsapp attivo sul territorio di Bonito per prenotazione pacchi e segnalazioni 3476844822

