Dal 4 maggio interventi sul territorio

La Comunità Montana Partenio-Vallo Lauro si prepara per la Fase 2. Dal prossimo 4 maggio gli operai forestali a tempo indeterminato e i colleghi in servizio a tempo determinato torneranno al lavoro per riprendere le azioni previste dal programma di intervento sul territorio.

Su indicazione del presidente Domenico Biancardi e della giunta è stato predisposto il piano di sicurezza per gli addetti. A tutti verrà consegnato un kit di dispositivi di protezione individuale, mentre le attività verranno eseguite rispettando le distanze interpersonali e ogni altra misura di distanziamento per evitare qualsiasi problema in questa fase dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

Gli interventi sono necessari per mettere in sicurezza le aree verdi di competenza della comunità montana, soprattutto in vista della prossima stagione calda e del rischio incendi.

Bisogna anche recuperare il tempo perduto per i giorni di quarantena con un’azione incisiva degli operati della comunità che hanno sempre dimostrato grande abnegazione e senso del sacrificio.