"Siamo a Maggio e non è successo nulla"

Napoli - “Purtroppo De Luca non è solo, come dice giustamente Salvini, uno che gioca a fare lo sceriffo mentre la Campania affonda, fa purtroppo molto peggio: a marzo aveva promesso che tutte le pensioni più basse sarebbero state portate a mille euro. Dove sono gli aumenti? Siamo a maggio e non è successo nulla. Un comportamento vergognoso verso chi soffre e ha bisogno di aiuto e invece viene preso in giro”. Lo dichiara, in una nota, il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati.