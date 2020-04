E' quanto afferma il capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania

“La Regione faccia qualcosa in più e lo faccia oggi con una ordinanza aggiuntiva. Il provvedimento sul via libera al cibo a domicilio è insufficiente. Per gli orari introdotti, per la organizzazione del lavoro, per i costi eccessivi della sanificazione che dovrebbero essere in campo alle Istituzioni”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania.