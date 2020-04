Così Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Sanità

20.000. E’ il numero di positivi che la categoria degli operatori della sanità si appresta a contare a causa del contagio da Covid-19. “Le cifre diffuse oggi dall’ISS – dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Sanità - è allarmante. Si parla, in una nota ufficiale, di 19.628 casi di positività tra i lavoratori. Sono quelli che, fin dal primo giorno, si sono messi a disposizione dei cittadini e della comunità nei reparti dedicati e non solo. Hanno ragione nel reclamare il loro ruolo, senza però voler essere chiamati per forza eroi, sottolineando lo spirito di servizio alla nazione che li ha animati. Gli operatori della sanità hanno svolto con diligenza, professionalità e passione le loro mansioni. Troppo spesso però, lo dimostra il dato dei contagiati che si somma a quello drammaticamente alto dei deceduti, sono stati mandato allo sbaraglio, accompagnati solo da promesse non mantenute. I Dispositivi di Protezione Individuale si sono rivelati in passato e ancora oggi inadatti o insufficienti. Si dibatte se sottoporre tutti i lavoratori ai tamponi e nel frattempo il numero dei contagiati cresce sempre di più. Anche l’Inail conferma, con dati ufficiali, un incremento fortissimo di denunce avvenute a causa del Covid-19 tra i lavoratori della sanità: + 33% su base trimestrale e 102% su base mensile, nel confronto tra marzo 2019 e marzo 2020. Non può esserci un tentativo di uscire dall’emergenza se coloro che sono in prima linea in questa battaglia non sono, a mesi dall’inizio della pandemia, messi nelle massime condizioni di sicurezza”.