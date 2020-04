Così Michele Schiano di Visconti, consigliere regionale di Fratelli d'Italia

“È proprio così aveva ragione chi diceva ‘a pensar male si fa peccato ma spesso di indovina’, il sospetto che De Luca abbia utilizzato tutta questa fase per la propaganda e per trarne un beneficio, è suggestione fondata”. Lo dice Michele Schiano di Visconti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Campania. “Ha chiuso tutto e vuole il voto a Luglio? E’, consentitemi, una follia. Con Fratelli d’Italia ci opporremo, è una battaglia per la democrazia, per i campani” conclude.