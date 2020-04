Il comunicato stampa di Alleanza di Centro

“Conte, tra le tante task force che istituisce, dovrebbe crearne una per l’assistenza neurologica al presidente De Luca che, per squallidi interessi personali, e dinanzi ad una giusta decisione del governo già sottoscritta dal Capo dello Stato, insiste nell’assurda proposta di portare la gente a votare a fine luglio, in costume, guanti e mascherine”

Lo chiede, ironicamente, la direzione regionale di Alleanza di Centro riunita oggi in videoconferenza.

“Nel consueto show del venerdì, ovviamente senza contraddittorio, – dicono i dirigenti dell’Adc di Pionati – De Luca avrebbe dovuto rispondere piuttosto sui ritardi, la confusione e le mancanze che emergono ogni giorno di più nella gestione della crisi in Campania. Valgano per tutti l’episodio del Moscati di Avellino, dove la struttura cardine della sanità irpina, guidata dal manager Pizzuti, non e’ stata in grado nemmeno di processare correttamente otto tamponi effettuati sul personale sanitario, o l’ordinanza sul delivery che invece di dare ossigeno a migliaia di piccoli esercizi commerciali ha dato una ulteriore mazzata a pizzerie, bar e pasticcerie per le assurde modalità di vendita e i folli orari di apertura adottati, tant’è che lunedì la stragrande maggioranza di queste attività ha già deciso di rimanere ancora chiusa“.

La direzione di Alleanza di Centro, infine, chiede ai consiglieri regionali di centrodestra di avviare un tavolo permanente di confronto, in modalità smart working, per analizzare le criticità dei vari territori in questa fase emergenziale e per organizzare ogni possibile iniziativa a sostegno dei settori legati al turismo , che versano in gravissime condizioni. Particolare attenzione, infine, viene sollecitata al centrodestra per le province di Avellino e Benevento, prive di una rappresentanza di opposizione in Consiglio regionale”, concludono i centristi di Pionati.