La proposta del consigliere regionale: “Riaprire i cantieri in vista della stagione estiva”

“In questi giorni di emergenza siamo in contatto con associazioni che si occupano dei diritti delle imprese turistico-ricettive dell’aria aperta (camping e villaggi turistici), categorie che in Campania hanno la capacità di ospitare fino a 75 mila utenti. Con il coinvolgimento di circa 200 aziende”. Lo dichiara il consigliere regionale M5S Michele Cammarano.