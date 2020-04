"Per i cittadini la beffa di perdere un servizio da sempre ubicato nel proprio territorio"

Ariano Irpino – Si è avuta notizia che la Direzione Strategica della ASL/AV nel tentativo di predisporre, finalmente, all’interno del Presidio Ospedaliero Frangipane, due distinti percorsi uno dedicato alle funzioni del DEA di 1^ livello e l’altro per le necessità afferenti ai ricoveri per il COVID 19, ha deciso lo spostamento dei servizi del Centro Salute Mentale dall’ala cosiddetta vecchia del Frangipane ad altra sede allocata in un Comune diverso.

Al danno per la tardiva suddivisione dei percorsi, si aggiunge, per i cittadini di Ariano la beffa di perdere un servizio da sempre ubicato nel proprio territorio. Al Direttore Generale si chiede di reperire i locali nel Comune di Ariano che abbonda di superfici libere ed idonee all’uso.

Al Commissario Prefettizio si chiede di intervenire per vanificare l’ipotesi offrendo, anche in comodato d’uso, idonei locali dove ospitare il servizio CSM.

Al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale si chiede di esprimere parere sulla efficienza, efficacia ed economicità di spostare dalla città più popolosa dopo il capoluogo di Provincia un servizio tanto delicato e caratterizzato dal minor spostamento possibile per i pazienti.In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.