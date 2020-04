Il coronavirus non ferma la cultura e la condivisione dei valori di ambiente e solidarietà

Avella - Il 23 aprile 2020 si doveva inaugurare la VI edizione della Festa dei Libri e dei Fumetti di Avella, una manifestazione che ogni anno cresce in qualità e partecipazione. Con la direzione artistica affidata alla bravissima Antonietta Gnerre, l’evento creato dalla “Piccola Cometa” in collaborazione con le associazioni Le Ali della Vita, Mela, Pro Loco Abella, Gruppo Scouts Avellano è cresciuta in qualità e partecipazione. UN LIBRO SOGNA! Questo è lo slogan di questa iniziativa che unisce i valori della cultura con quelli della solidarietà incentivando alla lettura e alla circolazione dei libri che sono strumenti di promozione umana e sociale , oltre che di crescita culturale.

Una festa francescana, nata nei valori di amicizia, pace, libertà, ambiente, territorio, legalità. L’evento che ha ricevuto per il 2020 il patrocinio di Regione Campania,Provincia di Avellino, Comune di Avella, Ente regionale Parco del Partenio, PMI International è inserito in un progetto più ampio che è partito nell’ottobre del 2019 “ Salvare l’ambiente e tutelare la biodiversità” che ha visto coinvolti diversi Istituti Scolastici con eventi ludico didattici dedicati all’ambiente, alla lettura, all’arte e alla tutela e promozione del territorio del Parco regionale del Partenio ha subito uno stop al live per la nota e drammatica emergenza del coronavirus.

Da qui l’idea degli organizzatori di far partire l’iniziativa on line “100 parole per la festa dei libri e dei fumetti” che sta coinvolgendo tantissimi artisti, poeti, scrittori, giornalisti e soprattutto studenti e insegnanti. Scrivere, leggere, disegnare è un modo per “ Restare a Casa” senza annoiarsi o subire passivamente i media e il web. Una specie di gioco di grande valenza culturale e psicologica questo il risultato dell’evento che continuerà fino a quando non sarà possibile rivedersi tutti insieme nelle stupende location della Città D’Arte in un abbraccio corale nel segno della cultura, dell’amore per i libri e per l’ambiente.

Delle pagine pubblicate sul web e sul sito www.alessiabellofatto.altervista.org sarà realizzata un antologia on line e stampata. Tanti anche i libri e le pubblicazioni che in questi giorni sono stati recapitati ai ragazzi e ai lettori tra cui la bellissima pubblicazione curata dalla piccola cometa “ Il meraviglioso mondo delle Api” un piccolo manuale interattivo realizzato in collaborazione con l’apicoltore Antonio Maietta che ci fa conoscere il perfetto modello di società di questi preziosi insetti decantati anche nelle “ Georgiche di Virgilio”. Ora più che mai c’è bisogno di queste iniziative per favorire la crescita culturale della società perché una cosa è sicura “ La bellezza salverà il mondo”.