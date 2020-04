Le parole di Antonio Pepe e Salvatore Pignataro

“Il miglioramento della qualità dell’ambiente in questo particolare momento di emergenza sanitaria con particolare riguardo ai fiumi, ai corsi di acqua e dei boschi deve spronare i cittadini ad impegnarsi nella lotta all’inquinamento.L’effetto delle restrizioni legate al Coronavirus devono farci riflettere a preservare l’ambiente, ad effettuare una adeguata raccolta dei rifiuti ed avere una particolare attenzione anche relativamente alla cura e alla salvaguardia degli animali domestici.” Il presidente provinciale di Avellino delle Guardie Ambientali d’Italia, Antonio Pepe, lancia il monito rispetto alla necessità di salvaguardare anche dopo l’emergenza il territorio, l’ambiente e gli animali anche in vista della prossima stagione estiva. “Attualmente la Gadit è impegnata con uomini e mezzi all’interno del Centro Operativo Comunale di Avellino per dare il proprio contributo alle istituzioni. Ma i nostri compiti istituzionali affidati dallo statuto e dalle leggi non ci hanno fermato.” A rimarcare l’importante funzione delle Guardie Ambientali d’Italia è anche il dottore Salvatore Pignataro, Responsabile tecnico provinciale per il settore investigativo, formativo e legale delle GADIT. “ Con uomini e mezzi stiamo dando il massimo ad Avellino e in provincia, anche in questa fase di emergenza. L’impegno nell’ambito dei servizi di Protezione Civile nel capoluogo, ma anche i pattugliamenti per la tutela dell’ambiente, del settore eco-zoofilo non mancano. In molte occasioni, collaboriamo con enti pubblici e privati, forze dell’ordine e associazioni per cercare di migliorare la qualità dell’ambiente e tutelare la salute dei cittadini e degli animali.”