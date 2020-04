Le misure di prevenzione adottate hanno dato buon esito

Volturara Irpina - Nella giornata di oggi sono stati effettuati i test rapidi per il Covid 19 forniti dal distretto dell’asl di Atripalda. In totale 89 esami di cui 42 per dipendenti e collaboratori e 47 per i pazienti. Tutti sono risultati negativi. Le misure di prevenzione poste dalla direzione sanitaria (dssa G. Nittolo) sin dal 4 Marzo scorso con la restrizione all’accesso alla struttura e la dotazione di tutti i DPI necessari ai propri collaboratori e dipendenti, forniti dalla direzione amministrativa (G.Fiorito) e donati dal Comune di Volturara in persona del sindaco (M.Sarno), hanno dato buon esito.

Continua incessante da parte della direzione sanitaria ed amministrativa, il monitoraggio e la prevenzione dei pazienti e del personale per la gestione dell’emergenza Covid. Adesso più che mai, bisogna tenere alta la guardia. Ringraziamo le famiglie degli ospiti ricordando l’importanza del restare a casa per preservare noi ed io nostri nonnini.