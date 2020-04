Scossa di terremoto a Nusco, Magnitudo 3.3

Solo paura, ma fortunatamente nessun danno

Nusco – Questa mattina, verso le 7:30 circa, la popolazione di Nusco e molti cittadini delle province di Avellino, Salerno e Potenza, hanno avvertito una scossa di terremoto, che ha creato sicuramente paura nelle persone, ma fortunatamente non ha creato alcun danno, in un momento di difficoltà generale a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Il sisma, verificatosi ad una profondità di 11 km, ha colpito una zona da considerarsi a rischio, visto che l’epicentro non dista tantissimo da quello che fu l’epicentro di quel tragico 23 novembre 1980.