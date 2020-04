Esposto alla Corte dei Conti da parte dei consiglieri regionali Cammarano e Saiello

“Occorre salvaguardare le aziende agricole che rischiano di cadere nel baratro a causa delle procedure regionali relative ai Piani di sviluppo rurale 2014/2020, che rischiano di fare più danni della stessa epidemia di Covid 19 ”. E’ quanto denunciano i consiglieri regionali M5S Michele Cammarano e Gennaro Saiello, che hanno presentato un esposto alla Procura della Corte dei Conti.