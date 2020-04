Così il capogruppo di Forza Italia sul bando imprese

“Il bando per le imprese del Piano socio economico della Campania va riscritto daccapo e al più presto” . Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. “Non solo perché la platea dei beneficiari, ossia coloro che fatturano appena 100 mila euro, è davvero esigua e si finirebbe per privilegiare anche e soprattutto chi le fatture non le fa – spiega l’esponente di Forza Italia -, ma contrariamente a quanto disposto dall’Avviso pubblico, il modello pretenderebbe che i professionisti ai quali le imprese si affidano per la presentazione della domanda si assumano la responsabilità di quanto dichiara l’imprenditore”.

“Naturalmente –aggiunge Cesaro – questo non è accettabile, soprattutto dopo il grande impegno profuso proprio dall’Ordine dei dottori commercialisti che a partire dal proprio Presidente ha cercato in tutti i modi di dare il proprio contributo per superare delle storture che tuttavia tali sono rimaste negli atti pubblicati.”

“Naturalmente e come sempre, i tempi sono strettissimi: De Luca batta un colpo”, conclude Cesaro.