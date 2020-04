Al via il sostegno a distanza gratuito dell'Amministrazione Aufiero

Pratola Serra - Queste settimane di quarantena stanno mettendo a dura prova tutti, sia psicologicamente che fisicamente, e per molti il cibo rappresenta una valvola di sfogo. Una corretta alimentazione e semplici esercizi fisici possono aiutare a vivere più serenamente la nuova quotidianità e garantire uno stile di vita migliore anche se restiamo a casa. Dopo il riscontro positivo avuto dall’iniziativa “Sostegno psicologico ed emotivo a distanza”, il Comune di Pratola Serra ha pensato di avviare un nuovo progetto, “Benessere psicofisico: sostegno a distanza”: grazie ad una equipe di validi nutrizionisti e professionisti, i cittadini avranno un supporto costante e mirato per non trascurare se stessi e il proprio corpo. A partire da martedì 14 aprile, le nutrizioniste Marano Angela e Venezia Antonella saranno a disposizione telematicamente, nei giorni e orari indicati, per offrire consigli utili per sani e corretti stili di vita da un punto di vista dell’alimentazione; per le attività motorie, invece, sull’app e sulla pagina Facebook dell’Amministrazione Comunale di Pratola Serra verranno pubblicati di volta in volta video tutorial, accompagnati da didascalie informative, a cura dei professionisti del settore, Battista Mattia, Nicodemo Sara e Sarro Giancarlo.

“E’ uno strumento ulteriore che abbiamo deciso di mettere in campo per stare vicini alla nostra comunità garantendole servizi ed iniziative volte al loro benessere psicofisico – afferma il sindaco Emanuele Aufiero – A nome di tutta l’amministrazione ringrazio l’intera equipe dei professionisti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa: a loro va il mio plauso e la mia riconoscenza. Sono convinto che facendo rete e collaborando in maniera costruttiva tutti insieme, usciremo ancora più forti dall’emergenza sanitaria”.