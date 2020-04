"Se non abbiamo contagi è grazie al vostro senso di responsabilità e ai vostri valori"

Calabritto - ''Stiamo vivendo un periodo buio e triste, ma la nostra comunità si sta dimostrando radicata nei propri valori, mostrando disciplina e senso dello Stato. Se la pandemia si tiene lontana dalla nostra terra è grazie a Voi, cittadini del comune di Calabritto. Vi vorrei ringraziare tutti, uno ad uno, e approfitto, con questo messaggio, per farvi gli auguri virtuali di Buona Pasqua, confidando di poterli fare di persona al termine di questa emergenza''.

Così il sindaco di Calabritto Gelsomino Centanni, in un messaggio alla cittadinanza. Calabritto e’ uno dei paesi irpini sinora privo di contagi.