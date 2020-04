Il presidente provinciale ringrazia il Sindaco Festa per la fiducia che ha in questa associazione

Avellino - Il Presidente Provinciale e comunale delle Gadit di Avellino comunica in questa nota stampa che la propria associazione è stata convocata per prestare il proprio operato alle dipendenze del C.O.C della città di Avellino, da qualche giorno si può notare anche una postazione fissa delle Guardie Ambientali D’Italia a Campo Genova.

Il presidente provinciale A.P ringrazia il Sindaco Festa per la fiducia che ha in questa associazione ,mostrando che in più occasioni, lo stesso ha speso parole di congratulazioni e di stima verso la Gadit (Guardie Ambientali D’Italia) sez Avellino .

Evidenziando anche quando sia importante il C.O.C. strumento previsto dal Piano di Protezione Civile per individuare le prime esigenze da espletare in esito all’emergenza COVID-19. Con il termine C.O.C. si intende il Centro Operativo Comunale, una struttura di Protezione Civile di cui si avvale il Sindaco, sia in condizioni di emergenza sia ordinaria, per la gestione ed il coordinamento del sistema di soccorsi, di monitoraggio, raccolta dati ed organizzazione dei servizi.

Si richiama l’attenzione di tutte le persone ad attenersi alle disposizioni governative ,sia in ambito nazionale che locale, ribadendo che se ognuno continui a rispettare le regole a breve si può ritornare alla normalità.