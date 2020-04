Promossa la campagna "IO RESTOACASA...ma non la CARITA'"

Casalbore - Il Comune di Casalbore, la locale Parrocchia SS. Pietro e Paolo e i Frati Francescani ivi presenti, hanno promosso una campagna di sensibilizzazione dal nome: “#IO RESTOACASA….ma non la CARITA’” per l’acquisto di apparecchiature e dotazioni cliniche per l’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Nella giornata odierna, a nome della comunità casalborese, è stata consegnata alla dott.ssa Maria Morgante, Direttore Generale ASL di Avellino, una prima parte dei Dispositivi di Protezione Individuale acquistati con i fondi raccolti. Altri dispositivi saranno consegnati nei giorni a seguire. Ancora una volta la nostra comunità, anche in questa difficile emergenza sociale e sanitaria, dimostra la sua sensibilità e la sua grande generosità nei confronti dei medici ed infermieri impegnati in prima linea nella cura di questa malattia e che ogni giorno rischiano la vita per la salvaguardia della nostra salute.