Evitare assembramenti

Grottaminarda - Si comunica alla cittadinanza che in occasione delle Festività Pasquali verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine sul territorio di Grottaminarda, al fine di evitare assembramenti per strada, ma anche casalinghi di nuclei familiari allargati.

La raccomandazione forte e precauzionale ad evitare tali rischiosi comportamenti arriva dal Sindaco, dal Vicesindaco, dall’Amministrazione comunale e dal nucleo operativo comunale Coc, facendo seguito ai numerosi avvisi tesi a far rispettare le misure di prevenzione anticontagio indicate da Governo e Regione. Verranno prese in considerazione anche segnalazioni telefoniche o tramite la App “Protezione e Prevenzione in Ambito Cittadino”.

In merito alla funzione di segnalazione della App e ai termini di anonimato e privacy si precisa ulteriormente che le eventuali foto che i cittadini vorranno inviare non saranno mai pubbliche, ma verranno visionate solo dallo Staff di Protezione civile e saranno eventualmente utilizzate dalla Polizia Municipale o dalla Forze dell’ordine. Per quanto riguarda chi segnala: c’è una registrazione alla base da fare, quindi lo Staff, ma solo lo Staff, saprà nome e cognome di chi segnala, ed ovviamente non divulgherà nemmeno questo. Quindi nessun reato, nessun invito a fare i delatori, ma solo la richiesta di collaborazione da parte dei cittadini e soprattutto la possibilità di poter chiedere aiuto. Tra l’altro sono già arrivate le prime segnalazioni.