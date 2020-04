Per l’una tantum della Regione domande presso il SUGC

Su circa 9mila richieste presentate sono 8.194 fino ad ora quelle accolte dalla Gestione Separata dell’Inpgi per il bonus da 600 euro ai lavoratori autonomi. I pagamenti sono già in corso.Vi ricordiamo che il Sindacato unitario giornalisti della Campania, dove è stato istituito e dove ha sede l’Ufficio di corrispondenza dell’Inpgi, è sempre a disposizione con i propri consulenti per rispondere a qualsiasi quesito e assistere i colleghi nella compilazione delle domande che possono essere ancora inoltrate (gli uffici sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, e possono essere contattati al numero 08118914535 o via mail a segreteria@sindacatogiornalisti.it).

Vi ricordiamo, invece, che dal primo giugno potranno essere inoltrate le domande per l’indennità da 500 euro stanziata dallo stesso Istituto di previdenza.

Infine, a breve conosceremo le modalità per il bonus erogato, sempre per i lavoratori autonomi, dalla Regione Campania. Le domande potranno essere presentate presso i SUGC. La nostra consulente Carmen Padula, consigliere dell’Ordine dei commercialisti di Napoli, è direttamente coinvolta nel tavolo tecnico in supporto del piano della Regione.