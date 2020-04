La nota del Sindaco Emanuele Aufiero

Pratola Serra – Il Sindaco Emanuele Aufiero e l’Amministrazione Comunale comunicano che è stata espletata la procedura per l’attribuzione di buoni spesa per famiglie in condizioni di temporaneo disagio economico, previsti dall’O.D.P.C. n. 658 del 29/03/2020 per emergenza COVID-19, da parte dall’assistente sociale del Piano di Zona A4 assegnata al Comune di Pratola Serra, dott.ssa Erminia Curci. Domani mattina si provvederà alla consegna porta a porta degli stessi alle famiglie beneficiarie, che avranno la possibilità di utilizzarli entro e non oltre il 31 maggio. I buoni spesa, suddivisi in tagli da € 30,00, possono essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari (quali pane, pasta, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti essenziali per l’igiene personale e l’alloggio quali sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti, nonché prodotti per la prima infanzia quali latte, omogeneizzati, pannolini) e beni di prima necessità (quali farmaci e prodotti medicali). Sono pervenute al protocollo dell’Ente 141 domande ed è stata soddisfatta l’intera platea, utilizzando in toto la somma pervenuta dal Governo. Per quanto riguarda il criterio adottato, la prioritàè stata data alle famiglie che non percepiscono già un sostegno pubblico e a quei lavoratori messi in ginocchio principalmente dall’emergenza legata alla pandemia; in più sono stati valutati i singoli nuclei familiari con la presenza o meno di minori. A tal proposito, si ringrazia l’assistente sociale, dott.ssa Erminia Curci, che ha analizzato tutte le richieste pervenute ed ha espletato la procedura, redigendone la graduatoria prioritaria e la graduatoria residuale.

“Siamo soddisfatti del lavoro concluso, portato a termine in tempi rapidi che permetterà, a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, di usufruire di questo sostegno economico”, commenta il Sindaco di Pratola Serra, Emanuele Aufiero. “In prossimità delle festività, è necessario ed importante NON CREARE ASSEMBRAMENTI DAVANTI AI LOCALI COMMERCIALI, quindi è opportuno organizzarsi al meglio evitando troppe uscite e troppe code. La raccomandazione, però, resta sempre la stessa: restate a casa, uscite esclusivamente per questioni di necessità e rispettate scrupolosamente le norme di prevenzione. Occorre, da parte di tutti, un altro piccolo sforzo”.