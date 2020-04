"Ma De Luca dov'è ? Ovviamente in tv"

Napoli - “La sanità targata De Luca non sa nemmeno proteggere se stessa. Oggi, 6 aprile, sono ancora in corso i tamponi per sapere chi, tra medici e personale sanitario, è contagiato. E intanto al cardarelli si rischia la bomba, con undici primari contagiati. Ma De Luca dov’è ? Ovviamente in tv, come fa tutti i giorni per gettare fumo negli. La regina Elisabetta, in tv, ci è andata 4 volte durante i suoi 67 anni di regno! ”. Lo scrive sul proprio profilo facebook il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati.