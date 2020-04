Bisogna proseguire nel suo nome per rilanciare l'Irpinia

“L’attività promossa di Franco Lo Conte politico ha camminato di pari passo con quella di Franco Lo Conte imprenditore illuminato” . E’ quanto afferma Ettore Mocella presidente di Confartigianato Avellino ricordando la figura di Lo Conte. “Abbiamo avuto – riprende Mocella - diverse occasioni di collaborazione nel corso degli anni finalizzate alla promozione del territorio, soprattutto delle produzioni artigianali e artistiche.

Mi ha sempre colpito il garbo, la determinazione di arrivare a soluzione attraverso il confronto e senza prevaricazioni. Una persona che sapeva ascoltare, ma che poi era capace di giungere a una sintesi. L’esperienza avviata con le fiere ad Ariano Irpino rappresenta un esempio lampante. Esperienza che non va sprecata. Bisogna proseguire nel suo nome e sfruttando il suo know how per rilanciare l’Irpinia quando questo terribile momento sarà passato”, conclude Mocella.