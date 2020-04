Finalizzato a sostenere le aziende in grave crisi economico-finanziaria a causa della pandemia in atto

La Regione Campania ha recepito la richiesta di sostegno alle imprese avanzata dai Consorzi ASI della Campania. Nel Piano per l’emergenza socio-economica, presentato in mattinata, è previsto, infatti, un contributo di 5.000.000,00 di euro a favore dei 5 Consorzi di sviluppo industriale campani, finalizzato a sostenere le aziende in grave crisi economico-finanziaria a causa della pandemia in atto.

Con la misura adottata viene concessa una moratoria a favore delle imprese per i servizi che ricevono dai Consorzi nel periodo di emergenza Covid-19.

Un segnale importante di attenzione concreta quello lanciato dal Presidente della Regione Campania e dall’Assessore alle Attività Produttive da sempre attenti a quelle che sono le istanze sollevate dalle ASI.