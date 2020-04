Un fiocco blu su Facebook per celebrare la giornata mondiale dell’autismo

La nota del Coordinatore Regione Campania per il M.I.D. Movimento Italiano Disabili

“Soddisfatto il Coordinatore e il coordinamento Campania del M.I.D. Movimento Italiano disabili per l’ottima riuscita dell’ iniziativa lanciata ieri di apporre un fiocco blu sul profilo Facebook per commemorare virtualmente la giornata mondiale dell’autismo , viste le restrizioni a causa della pandemia in corso che ci vedono in quarantena, in segno di vicinanza a queste persone affette dallo spettro autistico ma anche alle loro famiglie.

Inoltre giunge alla mia persona in qualità di Coordinatore dalla vicina Eboli un paese della provincia di Salerno notizia e nota in un comunicato congiunto che anche il sindaco di Eboli che ringrazio vivamente e che spero di incontrare per ringraziare personalmente appena terminerà l’emergenza, che ha richiamato come me l’attenzione sui diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico e sulla necessità di azioni concrete.

Raccolgo dalla nota stampa posta alla mia attenzione che oltre il richiamo ad offrire più attenzione sui diritti delle persone con lo spettro autistico è necessario anche attraverso i progressi della ricerca individuare interventi ed azione più efficaci e mirate da mettere in essere necessarie e indispensabili ad affrontare sindromi come quello dello spettro autistico, che risulta molto più ingestibile da parte delle famiglie in questa fase emergenziale dettata dalla pandemia in corso, il tutto trovando anche la mia piena condivisione.

Entrambi puntiamo anche a un evoluzione necessaria e urgente che possa incentivare maggiormente l’inclusione sociale in tutti gli ambiti della vita.

il Coordinatore Campania del M.I.D. dichiara: grazie a quanti ieri cittadini e istituzioni hanno condiviso e dimostrato la loro sensibilità verso questi nostri concittadini con difficoltà.

Il mio grazie anche al sindaco della vicina Eboli che spero di incontrare con la speranza di poter trovare anche in futuro un dialogo costruttivo e produttivo verso l’affermazione dei diritti.

Inoltre a rispondere all’appello anche la Vice sindaco della città di Avellino Dott.ssa Laura Nargi di cui ho registrato anche la sensibilità che ha dipinto di blu lo spazio dedicato nel proprio account all’immagine di profilo come segnale di vicinanza a queste persone, proprio per questo mi appello alla sua sensibilità affinchè il comune di Avellino come spero il messaggio arrivi in altri comuni non solo della Provincia ma anche della regione di adottare attraverso una delibera il piano eliminazione barriere architettoniche o tecnicamente P.E.B.A. misura necessaria a rendere più accessibile le nostre città rendendole a misura di diversamente abile.”