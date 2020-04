Il capogruppo di Forza Italia contesta la delibera regionale

“Se il piano economico sociale per la Campania, quello ‘enorme’ annunciato da De Luca è quello al quale si riferisce la delibera 163 approvata mercoledì in Giunta e trasmessa per la pubblicazione solo oggi, c’è poco da stare allegri”. Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro.

“Per ora, di concreto c’è quindi solo e soltanto la revoca di un vecchio provvedimento che destinava i risparmi da economie e ribassi sulla spesa Poc e Fesr verso altri lidi e la richiesta agli Uffici di accertare entro una decina di giorni l’ammontare di queste economie”, spiega Cesaro.

“Tanto per la vaghezza della cifra e della tempistica quanto per la drammaticità del momento – aggiunge Cesaro –, non mi pare vi siano le condizioni per i trionfalismi, per annunciare la resurrezione della Campania”. “Naturalmente anche noi, che ancora una volta siamo costretti a constatare che l’annunciata disponibilità al confronto dell’uomo solo al comando è sempre e solo un bluff, speriamo nel miracolo ma non ci illudiamo sapendo che da ben oltre un mese, alle numerosissime famiglie che in Campania vivono al di sotto della soglia di povertà assoluta, si è aggiunto, tra quelle di commercianti, imprenditori, professionisti e ex lavoratori a nero, tutti paralizzati dai provvedimenti sull’emergenza sanitaria, un vero e proprio esercito che non può e non deve attendere i tempi lunghi degli annunci, delle ricognizioni della propaganda”, conclude Cesaro.