Coronavirus, Pionati (Adc): “Lo screening di massa è la strada giusta ”

“Promuovere lo screening di massa è la strada giusta. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, sta affrontando l’emergenza sanitaria da Covid-19 nel migliore dei modi"

Napoli – “Promuovere lo screening di massa è la strada giusta. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, sta affrontando l’emergenza sanitaria da Covid-19 nel migliore dei modi, a differenza di chi in Campania opera pensando alle prossime campagne elettorali. Come si può pensare di isolare i portatori sani del Covid-19, senza conoscerli?”.

Lo afferma, in una nota, il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati, che aggiunge: “In una emergenza ognuno deve fare la propria parte. Non tutti, però, lo stanno facendo. Basti pensare che i test, annunciati da giorni per il personale sanitario, inizieranno solo oggi, quando l’epidemia già si è diffusa e molti operatori, purtroppo stanno male. E’ venuto il tempo di tornare alle responsabilità individuali. Dare merito a chi sta operando al meglio e correggere la rotta laddove sono commessi errori grossolani”, conclude Pionati.