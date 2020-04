Coronavirus, in campo anche i volontari dell’Associazione “Nuova Dimensione”

La nota di Marco Perrotti, Responsabile Servizio Civile Universale

“Nuova Dimensione, Associazione di Promozione Sociale iscritta all’albo nazionale di Servizio Civile Universale, accogliendo l’invito della Regione Campania, assessorato alle politiche Sociali e al Servizio Civile, acquisita l’immediata disponibilità degli Operatori Volontari interessati presso le proprie sedi comunali, ha ripreso l’attività rimodulando le azioni progettuali a favore dei cittadini in difficoltà che hanno bisogno di assistenza per il disbrigo delle pratiche burocratico/amministrative, per l’accompagnamento alla spesa, e quanto altro necessario al vivere quotidiano e non altrimenti possibile realizzare in autonomia, in collaborazione con i COC istituiti nelle aree in cui operano le nostre sedi.

Nello svolgimento del servizio saranno affiancati non solo dai funzionari, operatori e amministratori degli Enti delle sedi, ma anche e soprattutto dagli operatori e dai volontari di Nuova Dimensione.

I nostri volontari, cui va dato atto di uno straordinario senso di solidarietà, avranno in dotazione i dispositivi di protezione individuale per garantirne la sicurezza loro e delle persone che aiuteranno, così come prescritto dalle norme dei vari DPCM promulgati a contrasto del Covid-19.

Inoltre, per quelli più a contatto con le persone, saranno distribuiti dei kit (caschi/visiera total face) forniti dall’On. Maurizio Petracca che subito, e compatibilmente con le disponibilità residue in suo possesso, ha accolto il nostro appello.”

Il Responsabile Servizio Civile Universale

Marco Perrotti