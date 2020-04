Così il capogruppo regionale campano di Forza Italia

“Sarebbe bastato consentire ai consulenti delle aziende, come abbiamo chiesto per la Campania, il ricorso all’emissione di una semplice fattura elettronica per scongiurare il più che prevedibile assalto alla piattaforma Inps e il crash del sistema informatico ”. Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia, Armando Cesaro.

“Ancora una volta, nonostante un gravissima emergenza che avrebbe dovuto suggerire la più spinta delle semplificazioni, ha insomma prevalso il pantano di una burocrazia che continua a paralizzare il nostro Paese, qualsiasi possibilità di sviluppo”.

“Finché il Paese non farà proprio il principio liberale della vera semplificazione, cioè del dover consentire tutto ciò che non è espressamente vietato, non ne verremo mai fuori”, conclude l’esponente di Forza Italia.