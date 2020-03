Covid-19: una pandemia che sta colpendo tutto il Paese e il mondo

Avellino - Proprio in questo momento drammatico, la “Fondazione Giuseppe Marinelli” ha deciso di dare il suo sostegno nella lotta contro questa pandemia attraverso una raccolta fondi per l’acquisto macchinari ed attrezzature necessari per terapia intensiva, strumenti essenziali per fronteggiare l’emergenza.

Il 30 marzo è stata lanciata una campagna che vedrà tutti protagonisti di un piccolo gesto che può fare la differenza e salvare delle vite umane. Obiettivo della raccolta sarà l’acquisto di questi materiali da donare all’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Per favorire le donazioni è stata attivata la raccolta “Un soffio di vita” sulla piattaforma GoFundMe https://www.gofundme.com/f/un-soffio-di-vita

oppure direttamente attraverso il seguente iban IT87Z0538775660000002396816.

La Fondazione da anni ha lo scopo di promuovere e realizzare i desideri di solidarietà che Giuseppe Marinelli, il capostipite della famiglia, perseguiva quando era in vita. La moglie Natalina e i figli, Carmine, Luca, Giampiero, Maria ne sono soci fondatori.

“ Come Giuseppe Marinelli ha curato la sua famiglia con amore, silenzioso ma costante, anche noi vorremmo aiutare gli altri insieme a voi. Insegnamenti, valori e ricordi ci danno la forza per portare avanti una battaglia importante per tornare a sorridere e superare questa emergenza tutti insieme”.

Per maggiori informazioni: Ufficio Stampa Santi&Santi Tel. +39 02 87398636 e-mail: press@santiesanti.com