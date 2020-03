Un piccolo gesto per dimostrare la vicinanza agli operatori sanitari

Aiello del Sabato – Un piccolo gesto per dimostrare la vicinanza ai tanti operatori sanitari che in questa emergenza stanno affrontando sacrifici enormi, così con una donazione di mille euro offerta dai comitati festa San Sebastiano e Madonna delle Grazie, la comunità religiosa di Aiello del Sabato ha voluto contribuire all’intenso lavoro dell’ospedale Moscati di Avellino impegnato in prima linea nel trattamento sanitario dei pazienti positivi al covid-19.

Con il contributo donato sono stati devoluti agli operatori del triage del pronto soccorso duecento mascherine chirurgiche e seicento guanti da esame, inoltre è stata effettuata un’offerta in denaro sul conto istituito dal nosocomio per l’emergenza coronavirus.

Un’azione che ha ascoltato le varie richieste di sostegno da parte di infermieri ed operatori che lamentano la necessità dei dispositivi di protezione e di altre carenze che purtroppo questa emergenza sta evidenziando. Un dovuto intervento per ringraziare tutto il personale sanitario che sta svolgendo una preziosa, essenziale ed insostituibile opera nei confronti dei tanti pazienti colpiti da questa immane tragedia.

Ma questo è solo un primo segno, infatti la comunità parrocchiale è pronta ad impegnarsi per affrontare le conseguenti problematiche che l’emergenza covid-19 sta portando nelle famiglie, come ha ribadito anche Papa Francesco, non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo ma solo insieme posiamo attraversare questa tempesta.