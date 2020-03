Bellissima notizia e viva soddisfazione per quanti hanno speso il massimo dell'impegno e attivato ogni azione sia sul piano amministrativo che giudiziario

“Importante notizia ricevuta da qualche istanza. Si vince anche nel merito la battaglia a tutela dell’ambiente e della salute del cittadino per l’ampliamento del sito adibito ad isola ecologica dal Comune di Fisciano, sito in località Soccorso, a confine con le frazioni Piazza di Pandola e Figlioli del nostro Comune, oltre che con altre popolose frazioni del Comune di Mercato S.Severino. Bellissima notizia e viva soddisfazione per quanti hanno speso il massimo dell’impegno e attivato ogni azione sia sul piano amministrativo che giudiziario.

L’Amministrazione dell’allora Sindaco Bianchino ha dato una forte spinta all’azione sociale mirata alla tutela dell’ambiente in un’area a forte densità urbana del nostro Comune, coinvolgendo associazioni e cittadini sia nei dibattiti consiliari che in pubbliche manifestazioni, in sinergia con il Comune di Mercato S.Severino. Riteniamo di esprimere un vivo ringraziamento ai comitati costituiti su questa finalità ed in particolare quello dei Cittadini Attivi di Montoro. Un grazie al Sindaco Antonio Somma di Mercato S.Severino, che ha seguito insieme a Mario Bianchino l’intero iter che ha portato a questo straordinario risultato. Si è vinto nel merito sia per l’impianto di compostaggio che per l’ampliamento con attività a forte rischio dell’isola ecologica. I Comuni erano assistiti dall’Avvocato Scarano ed i Comitati dall’Avvocato La Novità.

L’impegno pubblico, quando è espresso con grande convinzione, partecipazione popolare e dedizione sentita ed appassionata, alla fine dà sempre i risultati sperati. Un grazie a quanti hanno dato il loro apporto sia in chiave tecnica che per impegno sociale. La buona politica si alimenta di queste cose ed in primis dalla sinergia tra l’azione amministrativa ed il coinvolgimento popolare. Noi, anche nel nostro ruolo, saremo sempre impegnati a tutela della salute del cittadino e dell’ambiente, con il senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinto”.