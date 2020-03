Il Consigliere regionale Alfonso Longobardi, Vicepresidente della commissione bilancio, rende noto quanto segue:

“Ho scritto una nota al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al Presidente del Corecom Domenico Falco e alle emittenti televisive affinché si possa programmare un maggior impiego di interpreti Lis (Lingua italiana dei segni) nei telegiornali televisivi della Campania.

In questi giorni di grave crisi sanitaria credo sia più che doveroso ed opportuno ampliare l’utilizzo degli interpreti della LIS così da consentire anche ai nostri concittadini sordi di ricevere le informazioni utili in Campania sia sull’emergenza coronavirus sia sulle azioni che la Regione sta tempestivamente attuando per arginare la diffusione del contagio e proteggere la popolazione.