Il capogruppo di forza italia in regione apre al dialogo

“L’apertura del governatore campano è un buon segnale, la consapevolezza che la grave emergenza sanitaria e le gravi conseguenze sociali non possono e non devono essere affrontate da un uomo solo al comando. Ne prendiamo atto e siamo pronti a confrontarci, a garantire il nostro contributo”. Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro.

“In questa direzione, del resto, andava la nostra richiesta di una convocazione urgente della Conferenza dei Capigruppo, utile anche a presentare il pacchetto di proposte messe a punto con tutti i gruppi politici di centrodestra”, ricorda l’esponente di Forza Italia.

“Se oggi, di fronte alla crisi della nostra sanità e alla disperazione di chi non sa neppure come portare un piatto a tavola, troviamo un terreno di confronto possibile e conveniamo sull’urgenza di dover dare risposte concrete e immediate ai nostri cittadini – conclude Cesaro –, noi ci siamo”.