Mercogliano – Nasce “mercoglianONdemand”

Creato uno spazio virtuale per tenere unita la comunità

L’idea messa in rete due settimane fa dai giovani Davide Bolognese e Giuseppe Barone, consiglieri dell’amministrazione comunale di Mercogliano, sembra non passare inosservata tra le tante proposte di svago e passatempo che affollano il web. Una diretta facebook con ospiti collegati tutti rigorosamente via skype, che mescola informazione, curiosità, solidarietà, consigli utili ed una caratteristica su tutte che è la voglia di rendere meno pesante il fine settimana chiusi in casa.

“L’ingrediente principale di questo format è il clima familiare che si respira. – commenta il consigliere Davide Bolognese – Entriamo nelle case dei cittadini per una chiacchierata, per condividere gli aspetti positivi e negativi di questo periodo “nuovo” per tutti. Dopo le prime restrizioni sugli spostamenti, abbiamo proposto al Sindaco D’Alessio di metterci al servizio della popolazione creando un strumento di agevole fruibilità che tenesse vivo il legame con e tra la comunità, insomma un modo per sentirsi meno soli e restare uniti, rivolto non solo ai giovani! Ringrazio in primis il Sindaco che,come in altre occasioni, ha dimostrato di credere fortemente in noi giovani consiglieri e poi lo staff che collabora ai testi, alla grafica ed alla realizzazione di questo insolito intrattenimento pomeridiano.”

Le voci ufficiali di mercogliaONdemand sono i fratelli Gennaro e Joy Saveriano, tanti finora gli ospiti, oltre alla gente comune anche sportivi, comici, artisti del teatro, professori, esperti, volti noti del commercio locale, giornalisti, veterinari, che hanno contribuito ad arricchire di significati e messaggi positivi l’ imperativo categorico #iorestoacasa.

“mercoglianONdemand” è l’appuntamento fisso del pomeriggio del sabato e della domenica, in diretta sulla pagina facebook “Politiche giovanili -Città di Mercogliano”!