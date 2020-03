La raccolta fondi dei Falchi Anticendio

L' Associazione delle Guardie Ambientali ha attivato una rete di attività tese a portare aiuto e supporto ai cittadini più anziani ed ai bisognosi

Avellino - Non solo chiusi in casa e abbandonati a se stessi, molti nostri concittadini non hanno neanche i soldi per fare la spesa. E’ questo il quadro emerso, dopo i primi quindici giorni di emergenza covid, dal lavoro svolto nel territorio provinciale dall’Associazione Falchi Antincendio di Avellino. Per fronteggiare questa “emergenza nell’emergenza”, l’Associazione delle Guardie Ambientali, attiva sul territorio dal 2002, ha attivato una rete di attività tese a portare aiuto e supporto ai cittadini più anziani ed ai bisognosi. Tra queste, una raccolta di fondi e beni di prima necessità da destinare alle famiglie che non riescono a provvedere a se stesse.

In questi giorni, il numero dei poveri sembra moltiplicarsi. Le richieste di aiuto da parte di singoli individui e di famiglie meno fortunate, sono aumentate in maniera esponenziale e la povertà è diventata ancora di più un’emergenza sociale. E’ importante offrire un aiuto concreto per sopperire alla necessità di garantire un pasto dignitoso a chi si trova in difficoltà.

I numeri di conto corrente su cui versare sono:

Banca popolare dell’emilia romagna

Codice iban:IT13D0538715102000002303877

Numero Conto corrente:0289/2303877

Poste italiane

Codice IBAN: IT73F0760115100000015720824

Numero conto corrente: 15720824

Intestati a:

ASSOCIAZIONE FALCHI ANTINCENDIO AVELLINO

In alternativa è possibile consegnare la propria “spesa solidale” contattando il numero 3385098436.