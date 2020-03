Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia

“Per molti, troppi cittadini della Campania siamo ad un primo fine mese terribile, insostenibile. Serve subito un contributo regionale all’affitto ma serve anche con urgenza l’istituzione di una rete sociale di solidarietà che coinvolga, associazioni, parrocchie e istituzioni regionali e locali a sostegno di chi non può mettere il piatto a tavola”. Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro per il quale “queste sono due urgenze indifferibili”

“Rinnovo il mio appello al governatore De Luca: ci sono tantissimi commercianti e partite Iva che non hanno più un centesimo di euro in tasca, decine di migliaia di famiglie in seria difficoltà. Bisogna dare una risposta concreta, bisogna muoversi subito”, conclude Cesaro”