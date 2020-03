La nota del responsabile territoriale Vincenzo Mango

La Fiadel - FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI diffida IrpiniAmbiente spa per comportamento antisindacale, per aver escluso la scrivente organizzazione sindacale dalle riunioni recentemente convocate dall’azienda, in merito alla sicurezza dei lavoratori, preferendo coinvolgere sigle maggiormente compiacenti, visto che la Fiadel da tempo solleva una serie di problemi, diventati ancora più gravi, a causa delle inottemperanze dell’amministrazione, in una fase di emergenza sanitaria, dovuta all’epidemia da Coronavirus.

Inoltre, come sottolinea il responsabile territoriale della Fiadel, Vincenzo Mango, si diffida IrpiniAmbiente, inviandone notifica al Prefetto di Avellino, al Presidente della Provincia, all’ASL, alla Procura della Repubblica di Avellino, alla Questura di Avellino e al Comando provinciale dei Carabinieri, a metter in essere urgentemente tutte le misure, previste per legge, atte a garantire la protezione individuale degli operatori del servizio di igiene urbana.

Fiadel Avellino

Il responsabile territoriale

Vincenzo Mango