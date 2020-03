"Oggi l'Ugl celebra i suoi settanta anni di storia e lo fa in punta di piedi nel rispetto delle tante vite spezzate e di un intero Paese paralizzato da un'emergenza sanitaria tanto profonda".

Avellino – Queste le parole di Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell’Ugl Avellino.

“La sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela della salute di ogni singolo cittadino sono le nostre uniche priorità. Lo sono da sempre, da ben settanta anni, ma oggi ancora di più – prosegue il sindacalista – Restiamo in prima linea al fianco di tutti i lavoratori e, in particolare, diamo pieno sostegno a tutti coloro che rivestono un ruolo decisivo in questa battaglia contro il virus e che sono esposti più di tutti al rischio del contagio. Anche i sindacati, in questo contesto storico così fragile, hanno il dovere di rimboccarsi le maniche e spingere tutte le proprie energie verso soluzioni concrete volte a salvaguardare un mondo del lavoro che, il giorno dopo l’emergenza, dovrà fare i conti con una nuova ed insidiosa crisi. Pensiamo alle piccole imprese, ai precari ma anche ai tanti disoccupati. Sono certo che con impegno e serietà la nostra Provincia riuscirà a superare questo periodo buio e a riappropriarsi della luce che merita”.