Santacroce: "Non è il momento di perdersi d'animo. Tutti insieme dobbiamo agire con razionalità e buon senso"

Riceviamo e pubbliichiamo la lettera del Segretario Generale della Cisl Fp IrpiniaSannio, Antonio Santacroce.

“Carissimi,

anch’io come tutti voi sono preoccupato e seguo con attenzione quello che sta succedendo nella nostra provincia per il contagio del nuovo corona virus. Tuttavia ritengo che questo non è certo il momento di perdersi d’animo, al contrario deve essere il momento in cui tutti insieme dobbiamo agire con razionalità e buon senso.

Evitiamo inutili protagonismi che travalicano le competenze perché in questo momento l’unica cosa importante è eseguire, in maniera diligente ed omogenea, quanto ci viene indicato dall’Unità di crisi regionale e nazionale oltre che attuare scelte di buon senso. Dobbiamo collaborare seguendo le semplici istruzioni che ci sono state fornite e che si stanno diffondendo in maniera capillare alla popolazione. Precauzioni che, se messe in campo da tutti, possono fare la differenza. Ricordiamoci che il primo scudo contro il virus è il senso civico di ciascuno di noi.

Gli allarmismi ed i giudizi, in questo momento, sono inutili e dannosi. Tutti insieme (istituzioni, politica e parte sociali ) abbiamo il dovere di infondere coraggio e tranquillità e lavorare per una stagione diversa dove l’Asl ed il Moscati possano rimediare alle procedure di emergenze violate e che hanno determinato il contagio di medici ed infermieri elevando gli standard di sicurezza e di protezione, estendendo i tamponi a chi rischia di essere contagiato dal Covid-19: medici, infermieri, tecnici, operatori socio sanitari, autisti, amministrativi, lavoratori e lavoratrici di tutte le strutture private inclusi i dipendenti delle cooperative sociali e del 118 ( dipendenti e volontari) e accelerando tutte le procedure amministrative per rafforzare gli organici sottoposti a turni di lavoro non più sostenibili.

Sappiamo che la sorte di ognuno di noi è nelle mani di un destino che non possiamo controllare; ci sono pazienti che lottano tra la vita e la morte ma l’uomo ha l’obbligo morale di non lasciare nulla di intentato e di mettere in campo ogni azione possibile per salvare vite umane. Non perdiamo tempo. Subito l’impiego di tocilizumab, farmaco anti-artrite, in sperimentazione a Napoli, nei pazienti contagiati da coronavirus ed in condizioni critiche. Il farmaco ha infatti dimostrato di essere efficace contro la polmonite da Covid-19.

Concludo ringraziando chi sta operando con fatica, con sacrificio, con abnegazione per contrastare il pericolo del Coronavirus: i medici, gli infermieri, il personale della Protezione Civile, i ricercatori, le donne e gli uomini delle Forze Armate, gli operatori di Polizia Municipale e tutti coloro che in qualche modo si trovano in prima linea. Nelle parole del Presidente Mattarella “L’unità di intenti e i principi di solidarietà, sono un grande patrimonio per la società, particolarmente in momenti delicati per la collettività. Costituiscono inoltre un dovere. Quando si perdono, ci si indebolisce tutti”.