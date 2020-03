Aiello del Sabato – Il Comune fornisce le mascherine a tutte le famiglie

Saranno distribuite gratuitamente dall’associazione di volontariato Falchi Antincendio di Avellino

Aiello del Sabato – Un presidio sanitario introvabile e richiestissimo prodotte dall’atelier Wanda’s Dress srl di Atripalda che saranno distribuite gratuitamente a partire da questo pomeriggio (23 marzo) dall’associazione di volontariato Falchi Antincendio di Avellino. Le mascherine, realizzate in tessuto non tessuto a due veli, facilmente indossabili, sono lavabili con prodotti disinfettanti in acqua calda e, preferibilmente, dovranno essere stirate con ferro a vapore.

“Da oltre una settimana e in previsione dell’emergenza – ha spiegato il Vice Sindaco Sebastiano Gaeta – abbiamo anche provveduto ad effettuare sul territorio comunale, a tutela della salute pubblica e privata, l’intervento di sanificazione – disinfezione delle strade comunali, le piazzette e gli spazi aperti delle cooperative avvalendoci della ditta specializzata SOR Ambiente S.r.l. che ha utilizzato per l’intervento in questione, prodotti consigliati dalla circolare del Ministero della Salute.

E’ bene ricordare ancora una volta NON USCIAMO DI CASA se non per comprovate esigenze lavorative, per fare la spesa e motivi di salute.

Il primo scudo contro il virus è il senso civico di ciascuno di noi per cui è necessario seguire alla lettera le indicazioni dateci dal Governo e dalla Regione.