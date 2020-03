L'associazione ha effettuato una donazione a favore dell'Azienda Ospedaliera di Avellino

In un momento così difficile per il nostro Paese, anche il Lions Club Avellino Host ha deciso di scendere in campo per offrire il proprio significativo contributo, versando sul conto della Regione Campania la somma di Euro 2000,00 da devolvere, così come specificato nella causale e come comunicato al Direttore Generale Renato Pizzuti, all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino per l’acquisto del necessario materiale sanitario. La decisione di rendere pubblica la donazione effettuata dal Lions Club Avellino Host è stata dettata dalla volontà di incentivare un’azione di solidarietà tra le varie associazioni presenti sul territorio per fronteggiare le emergenze determinate dalla diffusione del COVID 19.