Salvatore Pignataro ha nonni, zii e cugini vicino New York e ha contattato tutte le associazioni irpine in America dopo essere stato chiamato da molte persone dagli Stati Uniti pronte a donare al Moscati

Anche gli irpini residenti negli Stati Uniti d’America a sostegno dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. “Pochi giorni fa – spiega il dottore Salvatore Pignataro – mi hanno contattato diversi connazionali degli Stati Uniti d’America che intendono effettuare donazioni all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino per poter acquistare materiale utile per combattere il Coronavirus. Nel contempo ho contattato anche alcune associazioni di irpini negli Usa, compresa mia nonna i miei zii e cugini che attualmente vivono negli Stati Uniti nei pressi di New York. Ma ho anche amici di Lioni ed altri comuni che attraverso i propri cari all’estero intendono partecipare all’iniziativa per aiutare la struttura sanitaria irpina. La generosità dei nostri concittadini italo-americani non è mai mancata e sono sicuro che anche questa volta arriveranno numerose donazioni.

Ho scritto una email al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati – conclude Pignataro - per aggiornare il codice iban bancario dell’Azienda Sanitaria Moscati, al fine di poter ricevere i bonifici anche da tutti gli irpini residenti dall’estero. Ringrazio di cuore l’associazione degli Irpini di America, i quali proprio un anno fa mi tributarono una premio alla cultura che hanno raccolto il mio suggerimento di sostenere l’ospedale di alta specializzazione di Avellino. Anche in America stanno vivendo giorni di emergenza, questo accomuna tutto il mondo. Sono sicuro che ci aiuteranno.”