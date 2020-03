Coronavirus, Pionati (Adc): “De Luca rimuova i vertici della sanità irpina”

Così in una nota il segretario nazionale di Alleanza di Centro

Napoli - “Non c’è più tempo. Nonostante le pietose bugie che i dirigenti della sanità irpina cercano di propinare alle tv, De Luca si renda conto dello stato di emergenza ad Avellino e Ariano Irpino e li rimuova subito: non è questione politica ma di rispetto di medici, operatori sanitari e malati. L’approssimazione dimostrata sul campo ha trasformato due ospedali da presìdi a focolai del coronavirus. Ora occorre un argine per evitare che la situazione precipiti. De Luca se la prende con chi va a passeggio per evitare, giustamente, eventuali nuovi contagi. Ma i guasti che i suoi amministratori hanno provocato non sono ipotetici ma tristemente reali. Medici e personale ospedaliero, per i quali ci battiamo, facciano sentire la loro voce: in gioco c’è la loro sicurezza e la vita di tanti pazienti”.

Lo afferma, in una nota, il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati.