Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Alleanza di Centro.

“Chiediamo al Governo di aprire i caselli autostradali ai camion che trasportano viveri ed approvvigionamenti per ospedali e farmacie. Oltre allo sforzo enorme dei camici bianchi ci sono i trasportatori, una categoria che in questi giorni di emergenza da coronavirus sta profondendo il massimo sforzo possibile per assicurare i rifornimenti alla nazione.

Confidiamo nella sensibilità del Governo e del Parlamento per esentare i camion dal pagamento dell’autostrada, un provvedimento da inserire già in fase di conversione del decreto Cura Italia” Lo afferma, in una nota, Francesco Pionati, segretario nazionale di Alleanza di Centro.