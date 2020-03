Il Sindaco D'Alessio: "Stiamo facendo la nostra parte senza risparmiarci, ma è necessario che ogni cittadino contribuisca al rispetto delle regole"

Mercogliano - A Mercogliano il Centro Operativo Comunale è a lavoro h24 grazie alla predisposizione di lavoro agile a distanza e ad una linea telefonica sempre attiva 0825/689844 – 3497666760.

“Stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti possibili per poter essere 24 h su 24 al servizio della cittadinanza.- spiega il Sindaco Vittorio D’Alessio – Siamo a lavoro incessantemente da giorni, la nostra parte la stiamo facendo senza risparmiarci, ma è assolutamente necessario che ogni cittadino contribuisca al rispetto delle regole. Nessuno è escluso dal contagio, potrebbe capitare a chiunque e dunque bisogna stare attenti. I nostri vigili insieme ai carabinieri stanno svolgendo un lavoro di controlli capillari, ma poichè il nostro territorio è molto esteso e ci sono anche interventi a cui dare seguito, non si riescono a presidiare le zone costantemente. Per questo motivo chiedo ai cittadini di essere responsabili, di collaborare, di non sottrarsi al rispetto per la vita propria e degli altri. Sono stato duro nei giorni scorsi e continuerò ad essere ancora più intransigente nei confronti di coloro che non si attengono alle disposizioni in atto.”