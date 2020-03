4 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare

I Carabinieri della Stazione di Montoro Superiore hanno tratto in arresto un 60enne del posto in esecuzione di un provvedimento per l’espiazione di pena detentiva emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Avellino per violazione di norme in materia ambientale.

Successivamente alle formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la sua abitazione per l’espiazione della pena di quattro mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Avellino, 13 marzo 2020.