Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia

“Servono maggiori controlli anti-assembramenti e, viste alcune intollerabili e rischiose resistenze dei trasgressori, servirebbe dotare le forze dell’ordine anche dei taser” . Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. “Purtroppo casi come quello dello sputo ai sanitari del Cotugno o atti delinquenziali nei confronti di medici, infermieri e delle stesse forze di polizia, non sono rarissimi”, spiega l’esponente di Forza Italia.

“Proteggere chi è nei luoghi pubblici o in strada per tutelare la nostra salute e la nostra sicurezza con tutti gli strumenti possibili è doveroso. Tanto più nel contesto di un’emergenza come questa”, conclude Cesaro.