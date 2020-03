Così il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro

“Proteggere i nostri operatori sanitari deve essere la priorità assoluta: non è più tollerabile che a circa un mese dallo scoppio dell’emergenza coronavirus in Campania ci sia ancora una gravissima carenza di dispositivi di protezione per i medici e gli infermieri o si verifichino aggressioni inaccettabili come quella verificatasi ieri sera al Cotugno, ospedale che andrebbe presidiato da subito, h 24, dai militari”.

Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro per il quale “servono atti concreti”.

Per Cesaro “è indispensabile mettere immediatamente i nostri sanitari, che non finiremo mai di ringraziare abbastanza per quanto stanno facendo in condizioni davvero estreme, in assoluta sicurezza e quindi in condizioni di poter lavorare al meglio: è necessario, come ci stanno chiedendo tantissimi medici, sospendere tutti gli interventi in elezione e orientare prioritariamente tutte le risorse utili e disponibili, ambulatoriali e ospedaliere, della sanità pubblica e privata, ad assicurare le cure necessarie ai pazienti affetti da coronavirus”. “Purtroppo, lo dico senza spirito polemico, registriamo ancora ritardi”, conclude Cesaro.